Fermo, trovato in casa con la droga: un grosso cane faceva la guardia a eroina, coca e hashish. Arrestato un ragazzo di 20 anni

FERMO - La polizia lo ha trovato in un appartamento a Lido Tre Archi, in compagnia di un cane di grossa taglia che faceva la guardia a tutta la droga che era custodita all'interno dell'abitazione: 44 involucri di eroina pari a complessivi grammi 19,00; 11 involucri di cocaina pari a grammi 2,9; 24 stecche di hashish pari a grammi 26 e grammi 1 di eroina e 430,79 euro in banconote di vario taglio.

Il giovane, un marocchino di 20 anni, alla vista degli agenti ha tentato di fuggire utilizzando i ponteggi installati all’esterno per lavori di ristrutturazione dell’edificio ma è stato subito bloccato dalla polizia e denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre gli è stata notificata la misura cautelare emessa dal Tribunale di Fermo che gli vietava di accedere e trattenersi nelle province di Fermo e di Ascoli Piceno.

Il ragazzo però, incurante del provvedimento dell’autorità giudiziaria, è stato nuovamente rintracciato proprio nel quartiere di Lido Tre Archi. Violazioni per le quali è scattato l'arresto: i poliziotti stavano appunto andando a prenderlo quando lo hanno trovato con la droga, che è stata sequestrata. Il marocchino è rinchiuso nel carcere di Fermo.