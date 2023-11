Estorsione e minacce, studente 18enne perseguitato da due coetanei: i carabinieri li arrestano tra Cingoli e Filottrano

MACERATA - Nei giorni scorsi i carabinieri di Cingoli, in collaborazione con Jesi e Filottrano hanno arrestato due persone su una ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Ancona per ipotesi di reato di concorso in estorsione, tentata estorsione e minaccia aggravata.

A Jesi è stato rintracciato e arrestato uno degli indagati, un 18enne di origine napoletana residente a Cingoli, di fatto senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato: la sera a Cingoli è stato rintracciato e arrestato il secondo ragazzo, anche lui 18enne ma di Filottrano, studente e incensurato.

I due arrestati, tra la fine di agosto. ed i primi di settembre hanno preso di mira un filottranese coetaneo spaventandolo e minacciandolo con telefonate e messaggi, riuscendo a farsi consegnare in due occasioni 550 euro.

Lo studente, però, visto la situazione stava diventando pericolosa e incontrollabile, si è confidato con i genitori che hanno sporto denuncia dai carabinieri.Nei confronti del primo ragazzo, l’ordinanza notificata ha previsto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, quindi dopo le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Ancona.

Invece a carico dell’altro 18enne filottranese, il provvedimento ha previsto l’applicazione della misura di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.