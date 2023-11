MONDAVIO Sabato intorno alle 20,30, davanti alla stazione dei carabinieri di Mondavio, è stato arrestato dalla pattuglia dei militari di Terre Roveresche un diciannovenne del posto, di origine marocchina, sottoposto all’obbligo quotidiano di presentazione per un precedente fatto di cronaca. È infatti accusato di essere l’autore di una la rapina ai danni di un cameriere al Lido di Fano.

Vedendo che il ragazzo suonava alla caserma in quel momento chiusa (per l’obbligo è sufficiente che dal comando di Fano lo riconoscano tramite la telecamera), i carabinieri in quel momento in transito si sono fermati per chiedergli di cosa avesse bisogno.

La risposta

Lui in risposta li ha aggrediti e insultati, perciò è stato ammanettato con l’accusa di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ha passato due notti e un giorno nella cella di sicurezza dei carabinieri di Terre Roveresche e ieri mattina nel Tribunale di Pesaro è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari. Il ragazzo si è scusato per il suo comportamento e ha ammesso che era in condizioni alterate per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Per il processo l’avvocato ha chiesto i termini a difesa. L’arresto è stato convalidato e il diciannovenne è tornato libero con la conferma della misura cautelare di presentazione quotidiana alla stazione dei carabinieri di Mondavio.