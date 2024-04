ANCONA - Parapiglia alla discoteca Nyx alla Baraccola. Sabato la serata è finita con l’intervento del 118, Croce Rossa e della polizia all’esterno del locale. Duie gruppi di giovani si sarebbero affrontati fuori dalla discoteca, coinvolgendo anche i buttafuori che si sono lanciati a sedare la zuffa. Quattro ragazzi sono usciti malconci, gli stessi che hanno chiamato i soccorsi. Per fortuna nessuno di loro ha riportato ferite gravi, ma torna a riaccendersi l'allarme rosso sulla facilità con cui i ragazzi scatenano la violenza, sempre per futili motivi, e mgari per qualche bicchiere di troppo.

L’intervento



Sabato sera fuori dal locale da ballo di via Primo Maggio baluginavano i lampeggianti dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine dopo l'allarme lanciato da quattro ragazzi, che hanno raccontato di essere rimasti feriti in una rissa. I giovani, tutti maggiorenni e tutti stranieri, sono rimasti contusi e sono stati presi in cura dal personale sanitario accorso alla Baraccola, ma hanno tutti rifiutato di erssere trasportati al reparto emergenze dell'ospedale per ulteriori accertamenti. Agli agenti hanno raccontato di essere stati aggrediti - a loro dire senza motivo - da altri ragazzi del posto che si sarebbero accaniti contro di loro. Nella bagarre, sempre stando a quanto hanno detto i quattro giovani ai poliziotti, sono rimasti coinvolti i buttafuori del locale, evidentemente intervenuti per sedare la zuffa e riportare l'ordine fuori della discoteca.



Le indagini



Escluse per fortuna conseguenze serie per i ragazzi protagonisti del parapiglia, starà alla polizia effettuare le indagini per ricostruire i fatti e verificare i vari profili di responsabilità. Verranno ascoltati i testimoni che hanno assistito ai fatti, e si attenderà se ci saranno denunce. Gli agenti cercheranno anche di capire perché è scoppiata la rissa, quali sono i motivi che hanno acceso la scintilla. Come accade spesso in questi casi, all'esito di tutti gli accertamenti il questore potrà prendere provvedimenti nei confronti di chi ha scatenato la rissa spalancando una parentesi di tensione in una serata di divertimento in discoteca.



L’altra versione



Ma a fornire ulteriori dettagli sull’accaduto sono proprio i titolari della discoteca: «Tre ragazze hanno chiamato la sicurezza perché infastidite all’interno del locale da quattro stranieri - raccontano -. Prontamente sono stati allontanati e messi fuori dalla sicurezza. Poi hanno provato a rientrare senza successo, cercando la lite con alcuni avventori probabilmente italiani che conoscevano le tre ragazze. L’intervento degli addetti alla sicurezza ha riportato la situazione alla calma e i 4 stranieri si sono allontanati autonom