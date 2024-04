FANO Aggredito e picchiato per un monopattino. Un nuovo inquietante episodio è avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì scorso alla stazione ferroviaria di Fano e con ogni probabilità la matrice dell’aggressione è da ricercare nel disagio giovanile. Un gruppo di ventenni, origini nordafricane, si è scagliato contro un conterraneo di qualche anno più giovane: sovrastato dalla superiorità numerica, il ragazzo è stato raggiunto da pugni e calci. Le conseguenze delle botte hanno consigliato accertamenti medici nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce, ma il ragazzo dovrebbe ristabilirsi nel giro di qualche giorno.



Anche in questo caso le immagini riprese dalle telecamere della video-sorveglianza pubblica, affidata alla polizia locale, hanno consentito di identificare in tempi rapidi alcune persone. Le indagini sono seguite dai carabinieri della compagnia fanese, attivati dalla telefonata di alcuni testimoni che avrebbero assistito all’aggressione. Sono in corso ulteriori verifiche sul fatto e al momento non è ancora chiaro, per il riserbo degli investigatori, quali e quante persone siano state identificate e se siano stati presi provvedimenti nei loro confronti. Risulta comunque che il giovane sia arrivato in stazione mercoledì scorso poco prima delle 17.30 e che si sia diretto verso la biglietteria, dopo avere parcheggiato il monopattino. Qualche passo e poi, girandosi, avrebbe notato alcuni coetanei intorno al suo velocipede.

La difesa



Li avrebbe quindi affrontati per evitare che glielo portassero via, ma la sua difesa istintiva avrebbe scatenato la reazione violenta del gruppo. In inferiorità numerica, il ragazzo del monopattino ha avuto la peggio. L’aggressione sarebbe dunque iniziata nel piazzale della stazione ferroviaria e in quel momento alcuni testimoni hanno notato che il gruppetto era formato da tre giovani sui vent’anni, la colluttazione sarebbe però proseguita verso le pensiline dei binari e non è da escludere di conseguenza che altre persone siano state coinvolte nel parapiglia. Un nuovo episodio inquietante a Fano, avvenuto a breve distanza (sia di spazio sia di tempo) dall‘aggressione all’incrocio tra via Arco d’Augusto e piazza Costa, dove si affrontarono due gruppi di giovani immigrati