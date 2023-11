FERMO - Azioni antidroga a tutto campo ed oltre alle denunce, scattano le multe e gli ordini di allontanamento, come da regolamento di polizia urbana del Comune di Fermo. Diversi gli interventi da parte dell’Arma negli ultimi giorni, a colpire una serie di consumatori e piccoli spacciatori lungo la zona costiera.

Le sanzioni



Per due persone, individuate a Lido Tre Archi, è scattata la sanzione amministrativa di 100 euro, accompagnata dall’ordine di lasciare immediatamente la zona in cui è stato effettuato il controllo. La prima, una marocchina di 37 anni, è stata trovata in possesso di cocaina. Stessa sostanza la deteneva, sempre a Tre Archi, un giovane di 23 anni. Una misura ulteriore, in base ai provvedimenti introdotti nel territorio fermano, rispetto al consueto deferimento con segnalazione alla locale Prefettura che interessa chiunque venga trovato in possesso di stupefacenti.

La lotta al traffico di droga ha però interessato diversi altri soggetti, sorpresi nel corso di una serie di servizi preventivi dei carabinieri. I militari della stazione di Porto San Giorgio hanno segnalato un pregiudicato del 1987, trovato in possesso di cocaina, come anche un marocchino senza fissa dimora di 42 anni ed un italiano, anche lui con precedenti penali, nato nel 1989. Tutti avevano quantità personali di polvere bianca. Era in possesso di marijuana, invece, un 26enne di San Severino. Denunciato per traffico di stupefacenti un cittadino albanese di 31 anni, responsabile della cessione di sostanze illecite. Due giovani che si erano riforniti da lui sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina ed eroina, con segnalazione quali assuntori di stupefacenti.



A Porto Sant’Elpidio, i carabinieri della locale caserma hanno invece segnalato all’autorità competente un tunisino pregiudicato, classe 1997 e senza fissa dimora. Nel corso del controllo e della perquisizione che lo hanno interessato, è stato trovato con dell’hashish. Una miriade di piccoli interventi, quelli dell’Arma, che evidenziano la presenza diffusa nel territorio e la costante attenzione nella lotta contro il traffico di sostanze illecite.