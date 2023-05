PORTO SAN GIORGIO - L’assessore, Fabio Senzacqua tuona: «L’ex sindaco Nicola Loira è saccente. La Bandiera blu torna grazie a una maggioranza che non è più quella guidata da lui». Torna vessillo e con esso le polemiche. Peccato, per quella che sarebbe dovuta essere una (buona) notizia bipartisan che mettesse d’accordo, per una volta, destra e sinistra. Invece, è bastato un post dell’ex primo cittadino per far andare l’attuale assessore all’Ambiente su tutte le furie.

La scelta



«Finalmente. L’amministrazione comunale - aveva scritto Loira sui social - ha comunicato che la Bandiera blu tornerà a sventolare anche a Porto San Giorgio. La nostra città, pur vantando un efficiente sistema fognario dove le acque scure vanno al depuratore e sono separate dalle acque chiare che vanno in mare, si è trovata a pagare oltre le proprie responsabilità di gestione per alcuni episodi di inquinamento alle foci dei due fossi provenienti dal territorio di Fermo: il Rio Petronilla e il Rio Vallescura. Oggi, corre l’obbligo ringraziare il geometra Palmieri, già dipendente dell’Ufficio Ambiente del Comune e Luigi Bolognini della Regione er aver predisposto l’aumento a 7 dei punti di prelievo delle acque di Porto San Giorgio.

Iniziativa decisiva per permettere una valutazione effettiva e più fedele alla reale qualità del nostro mare, oltre che strategica al fine della riassegnazione del riconoscimento. La Ciip per il contributo straordinario nella pulizia dei fossi in questione. Il Circomare per la puntuale attività di controllo degli scarichi abusivi. Si è dovuto aspettare quattro anni perché questo è il regolamento Fee ma nel frattempo, la salubrità delle nostre acque di balneazione, è sempre stata verificata dagli altri enti competenti e non è mai venuta meno».

Senzacqua ha invece condiviso un video di risposta, affrontando «un argomento che non meriterebbe polemiche, dal momento che Porto San Giorgio torna nel 2023 Bandiera blu, cosa che l’amministrazione Vesprini ha deciso di dedicare alla città tutta. Un saccente consigliere di minoranza ha raccontato una fantasiosa mistificazione della realtà. Il post dell’ex sindaco iniziava apparentemente con il piede giusto, ma poi è emerso l’evidente inganno, pensando di poter raggirare ancora una volta i cittadini che dimostrano di essere stanchi delle prese in giro del Pd».



La ricostruzione



Senzacqua sostiene che «l’allora sindaco Loira, l’anno scorso, dichiarava arrivederci al 2023 riferendosi alla Bandiera blu, come se quest’anno sarebbe stata scontata. Solo un mese prima, aprile 2022, il suo assessore all’Ambiente Di Virgilio affermava che lo stesso 2022 sarebbe stato l’anno buono. Stesso ritornello nel 2021, l’ex sindaco, dopo non aver ottenuto la Bandiera blu, dichiarava che il 2022 sarebbe stato l’anno giusto. Idem per l’anno 2020. La verità è che nel 2023 si è avverata la sua profezia ma solo perché la maggioranza non è più quella guidata da lui. Vale la pena rileggere l’articolo del 2020, Loira ne faccia tesoro, visto che oggi si gioca a parti inverse e la città sta riprendendo e sta cominciando a brillare sotto molti aspetti».