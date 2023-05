Lavoro nero e turismo nel Fermano: 6 titolari denunciati, 4 attività sospese e multe da decine di migliaia di euro

FERMO - I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno isieme al Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Venezia ed ai Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno compiuto una serie di controlli starordinari, in occasione dell'avvio della bella stagione, in ambito turistico e commerciale.

L’operazione ha riguardato il controllo di 9 pubblici esercizi, 62 lavoratori identificati, di cui 3 sono risultati occupati "in nero" (uno era anche clandestino), ed ha portato alla denuncia di 6 titolari responsabili. Per 4 pubblici esercizi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza e per aver occupato in nero il 10% dei lavoratori. Sono state comminate ammende pari ad € 56.000,00 e contestate sanzioni amministrative pari ad € 21.000,00. Nel fermano sono state controllate 4 società di cui 2 a Porto San Giorgio, Frazione San Tommaso Tre Archi, 1 a Sant’Elpidio a Mare e 1 a Fermo.