Porto San Giorgio, pino cade in piazza Mentana sopra un camion in transito

PORTO SAN GIORGIO - Allarme nel pomeriggio di oggi per un pino che è caduto in piazza Mentana finendo sopra un camion in transito per fortuna senza provocare feriti. Subito sul posto l’assessore Lauro Salvatelli e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

L'incendio: madre e figlio portati al pronto soccorso

Gli stessi pompieri la scorsa notte erano intervenuti per un principio di incendio in un appartamento del centro. Quando i vigili del fuoco sono arrivati le fiamme erano già state spente dagli inquilini. Al momento dell’incendio c’erano madre e figlio che, in via precauzionale, avendo inalato del fumo, sono stati accompagnati al pronto soccorso del Murri.