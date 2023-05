PORTO SANT’ELPIDIO - Sradicata dal vento e dalla pioggia una pianta di grandi dimensioni ieri mattina alla Corva, un albero dalla folta chioma, forse anche per il peso, si è abbattuto su via Corva, a Villa Pesci. Fortunatamente è stato incidente che non ha prodotto gravi conseguenze, non ci sono stati feriti né automezzi danneggiati. Il cedimento della pianta per l’ondata di maltempo e il forte vento di questi ultimi giorni ha provocato il cedimento della pianta che ha ostruito il passaggio.

Da mercoledì pomeriggio era allerta arancione a Porto Sant’Elpidio, a seguito della riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi terminata alle 18 e che prospettava il rischio idrogeologico, allerta che è stata estesa per tutta la giornata di ieri e che è stata adottata di concerto con gli altri sindaci del Fermano nei Comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare, Montegiorgio e, appunto, Porto Sant’Elpidio.

Come riferito ieri, il sindaco Nazareno Franchellucci aveva anche sottoscritto l’ordinanza di chiusura del plesso Carlo Urbani per l’intera giornata mentre sono rimaste in funzione le altre scuole materne, elementari e medie. Ieri pomeriggio, tuttavia, la situazione è migliorata, resta sempre lo stato di allerta in modo che ogni provvedimento sarà comunicato tempestivamente.