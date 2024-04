Pollenza, incendio all'alba nella falegnameria: vigili del fuoco al lavoro per la bonifica

POLLENZA - Allarme all'alba di oggi a Pollenza, dove un incendio si è sviluppato nel capanno di una falegnameria.

Dalle 6 di questa mattina, i vigili del fuoco sono impegnati in contrada Piane di Chienti nel comune di Pollenza, per l’incendio del capanno di una falegnameria. Le squadre di Macerata e Civitanova Marche, con l’ausilio di quattro autobotti, hanno provveduto a mettere la situazione sotto controllo e tutt’ora sono in corso operazioni di spegnimento e bonifica della zona.