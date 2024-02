APPIGNANO Infortunio sul lavoro in una falegnameria di Appignano. Un 64enne è rimasto schiacciato da un grosso macchinario. L’uomo, padre del titolare dell’azienda, ha riportato traumi al torace e all’addome. È stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza. È in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Erano le 10.45 di ieri quando si è verificato l’incidente nella falegnameria di Appignano. L’uomo stava trasportando, con altre persone, dall’esterno all’interno dello stabilimento, un macchinario di oltre una tonnellata, che doveva essere montato. Improvvisamente (le cause sono in corso di accertamento) le cinghie si sono rotte e il macchinario è scivolato colpendo l’uomo al torace e all’addome. A dare l’allarme sono stati i colleghi che si trovavano con lui al momento dell’incidente. Sono stati loro ad avvertire gli operatori sanitari del 118 di Macerata.

Ambulanza per Torrette

Sul posto un’ambulanza partita dall’ospedale di Cingoli. Il medico ha prestato le prime cure del caso e poco dopo è arrivata anche l’eliambulanza (atterrata nelle vicinanze dello stabilimento), per trasportare il ferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Una volta in ospedale il 64enne è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, portando all’esterno del capannone il macchinario. Sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici e gli ispettori del lavoro del Servizio di prevenzione e sicurezza, ambiente e lavoro dell’Ast, che si sono occupati degli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.