FALCONARA Sono entrati forzando la porta dell’azienda e hanno rubato dalla cassa circa 300 euro, portandosi via pure un caricabatterie per attrezzature di falegnameria del valore di oltre 200 euro. Furto alla Lm Legnami, ditta di via Marconi, nella zona industriale di Falconara, specializzata nella commercializzazione di pannelli e legnami nazionali ed esteri.

La ricostruzione

I ladri hanno messo a segno il colpo venerdì notte, ma i titolari se ne sono accorti sabato pomeriggio e hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Falconara per un sopralluogo. All’interno dell’azienda, molto apprezzata per la qualità dei suoi prodotti e la professionalità degli addetti, non ci sono telecamere anche se i militari stanno cercando di acquisire le immagini di telecamere esterne, pubbliche e di altre ditte della zona, che possano aiutare ad individuare gli autori del furto. I ladri sono entrati forzando la porta di ingresso principale e hanno rovistato negli uffici e nei vari locali, aprendo cassetti e armadi, cercando ovunque per scovare denaro e oggetti di valore. In un ufficio hanno visto una cassa portavalori e l’hanno forzata: dentro c’erano 300 euro in contanti, che hanno preso. Poi hanno trovato anche un caricabatterie per la falegnameria e se ne sono impossessati. I carabinieri di Falconara sabato pomeriggio, guidati dal tenente Giuseppe Esposito, si sono recati nell’azienda di via Marconi per raccogliere testimonianze ed indizi e le indagini proseguono per individuare gli autori del furto.