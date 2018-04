Falegnameria in fiamme Pompieri al lavoro per domare il rogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - I vigili del fuoco di Arcevia sono al lavoro in una falegnameria, in località Piticchio, dove questa mattina è divampato un incendio. L’intervento, iniziato alle 6, ha consentito alla squadra di domare le fiamme e sono attualmente in corso le operazioni di smassamento del materiale coinvolto dal rogo per spegnere eventuali focolai. La falegnameria era chiusa quando ha preso fuoco per cause ancora da accertare.