MONTE URANO La famiglia Lenoci le definisce «incongruenze nella convenzione tra scuola e azienda». E le indagini, concluse con un avviso di garanzia per omicidio stradale, secondo i familiari e l’avvocato del foro di Trani Felice Petruzzella (il terzo incaricato dalla famiglia) presenterebbero delle lacune.

La strategia



Da qui un esposto-querela per far emergere alcuni elementi contenuti negli atti dell’indagine ma, evidentemente, non sufficienti per la Procura di Ancona per ravvisare altri reati. Sabino Lenoci e Francesca Crudele, i genitori di Giuseppe Lenoci, il sedicenne monturanese deceduto in un incidente stradale il 14 febbraio 2022, a Serra de’ Conti mentre stava svolgendo un periodo di alternanza scuola-lavoro, hanno voluto acquisire la documentazione relativa alla convenzione tra scuola e azienda.

E dall’esame di tale documentazione e degli atti dell’indagine, i familiari e il loro legale ritengono che ci sarebbe altro sul quale bisognerebbe fare piena luce e accertarne le responsabilità. Responsabilità evidenti per la famiglia, che fin dall’atto di chiusura indagini si è dichiarata insoddisfatta dell’esito finale.

I Lenoci si aspettavano che oltre all’autista del mezzo sul quale viaggiava loro figlio Giuseppe, anche alla scuola o all’azienda presso la quale loro figlio stava svolgendo l’alternanza scuola-lavoro, se non ad entrambi i soggetti, sarebbero state imputate delle responsabilità sull’accaduto. Cosa che invece la Procura di Ancona non ha ravvisato, almeno fino a questo momento.



Il futuro



L’esposto-querela avrebbe proprio questo obiettivo: evidenziare alcuni elementi per accertare altre responsabilità. E avere delle risposte sul perché Giuseppe è morto a 120 chilometri di distanza dal luogo dello stage. Se il suo tutor era con lui. E altri interrogativi per i quali i familiari chiedono una risposta.