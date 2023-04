Palloncini bianchi dalla Puglia alle Marche per Giuseppe Lenoci morto a Serra de' Conti durante un progetto di alternanza scuola-lavoro: i genitori chiedono giustizia

MONTE URANO - Era impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro per diventare operaio specializzato quando, a soli 16 anni, è morto in un incidente stradale a Serra de' Conti. Era il 14 febbraio 2022 quando Giuseppe Lenoci è spirato, su mezzo dell'azienda, a 100 Km da casa, lasciando nel dolore più profondo una famiglia, amici, parenti e più comunità. Venerdì 21 aprile, alle 20, giorno del suo 18esimo compleanno centinaia di palloncini bianchi si leveranno così in cielo dalle Marche, dalla Puglia e da altre località per chiedere giustizia. Giuseppe, figlio di una coppia originaria di Canosa di Puglia, risiedeva a Monte Urano.

Indagini per omicidio colposo

Quel furgone , su cui Giuseppe ha trovato la morte, era guidato da un 18enne. Il mezzo si schiantò contro un albero. Lo scorso febbraio la Procura ha notificato un avviso di conclusione delle indagini per omicidio stradale all'autista del mezzo, un operaio della ditta di Molini di Tenna, azienda fermana, nel settore termoidraulico.