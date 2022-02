Il furgone si schianta contro un albero: ragazzo di 16 anni muore durante lo stage lavorativo

SERRA DE' CONTI - Tragedia questa mattina a Serra de' Conti, dove un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente avvenuto in via Fornace. Il ragazzo era impegnato in uno stage lavorativo in una ditta di termo-idraulica. Per cause in fase di accertamento l’autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada andando a sbattere contro un albero nel campo adiacente alla carreggiata. Uno schianto fatale che non ha lasciato scampo ad un ragazzo di 16 anni che si trovava al lato passeggero e non al conducente del mezzo come si credeva in un primo momento. Al volante un uomo di 37 anni che è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato portato a Torrette in condizioni serie.

