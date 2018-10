La polizia chiude il drive in dello spaccio: eroina venduta all’uscita della galleria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Lui avrebbe avuto il compito di guidare il furgoncino su cui trasportare la droga. Lei si sarebbe occupata materialmente della consegna delle dosi concordate con i clienti e della riscossione dei soldi.È con un blitz avvenuto appena fuori dalla galleria del Risorgimento che gli agenti delle Volanti hanno stroncato martedì pomeriggio il drive in della droga, gestito – secondo la procura – da una coppia anconetana formata da una 21enne disoccupata e da un 29enne, di professione elettricista. I fidanzati sono stati arrestati poco dopo aver spacciato un paio di dosi di eroina, tra via Isonzo e via Giannelli. In totale, gli uomini della questura hanno sequestrato una dozzina di palline contenenti polvere bianca e 200 euro, presunto provento dell’attività di spaccio.