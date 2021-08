Camioncino carico di quadri rubati, ma ad aspettarlo all'appuntamento trova i carabinieri

GABICCE - Accusato di ricettazione di quadri rubati, arrestato. Ieri l’udienza di convalida per il caso di un 40enne rumeno incensurato. Il 25 agosto, secondo alcune fonti investigative, il 40enne sarebbe arrivato a Gabicce con un camioncino con targa rumena per consegnare alcuni quadri a un contatto locale che li avrebbe dovuti rigirare a sua volta.

Dopo il passaggio di consegne l’uomo sarebbe rientrato in Romania. Ma in Romania non è mai tornato. Davanti a un bar di Gabicce, ad attenderlo c’erano i carabinieri della tenenza di Cattolica in borghese che hanno visto il personaggio scaricare i quadri. Erano tutti avvolti in delle buste, pronti per la consegna. Ma mentre il rumeno prendeva il caffè in attesa del suo contatto, è stato fermato dai carabinieri. Nelle buste nere c’erano ben 16 tele che erano state rubate dall’abitazione di una signora di San Giovanni in Marignano e che erano state valutate sui 35 mila euro. Il furto era avvenuto il 10 agosto quando dei ladri si erano introdotti nell’abitazione rompendo una finestra. Da qui erano spariti servizi di posate, tovaglie, candelabri, altri oggetti ma anche i quadri. Alcuni anonimi altri dipinti da Esposito e Yehya raffiguranti marine e contadini, vasi di fiori e una Madonna. Tutti incorniciati, staccati dalle pareti e portati via. Gli investigatori hanno seguito questa pista e sono arrivati diritti al rumeno, attendendolo al suo arrivo in Italia. Ieri mattina l’udienza di convalida del fermo in tribunale a Pesaro con l’imputato accusato di ricettazione, assistito dall’avvocato Marco Baietta del foro di Pesaro. I quadri li avrebbe presi in Romania e glieli avrebbe consegnati un suo conoscente con l’idea di riportarli in Italia dove un altro personaggio avrebbe dovuto venderli. L’arresto è stato convalidato e il 40enne resterà in carcere. L’avvocato Baietta fa sapere di procedere al riesame per far scarcerare il suo assistito. Un corriere di quadri, ma un reato per cui rischia dai 2 agli 8 anni.

