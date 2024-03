TOLENTINO Ospedale di Tolentino, c’è il via ai lavori. La consegna del cantiere avverrà domani pomeriggio. Un punto di svolta per la struttura sanitaria della città che potrà finalmente essere demolita e ricostruita dopo i danni del sisma del 2016.

L’intervento

L’intervento sarà illustrato alla stampa domani pomeriggio al Politeama, durante una conferenza convocata dalla Regione, a cui prenderanno parte il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli, l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, e il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. A realizzare l'intervento sarà la ditta Edil.Co Srl di Matera. Oltre all’aspetto sismico, nel progetto è stata data attenzione al risparmio energetico: il nuovo ospedale sarà infatti Nzeb (Near zero emission building) cioè un edificio ad emissioni praticamente nulle essendo dotato di tutte quelle tecnologie che lo renderanno energeticamente autosufficiente.

Al piano seminterrato sarà realizzato il servizio mortuario; inoltre saranno presenti i locali tecnici e un’autorimessa per il personale e per i mezzi di servizio. Al piano terra saranno realizzati 16 postazioni tecniche di dialisi di cui quattro suddivise in due stanze per il trattamento dialitico in isolamento, dotato di servizio igienico con impianto a pressione controllata e accesso direttamente dall’esterno.

Saranno inoltre presenti il punto prelievi e la diagnostica per immagini con i locali per la Radiologia, Mammografia, Tac ed Ecografia. Con accesso dedicato, inoltre, al piano terra è previsto un punto di primo intervento. mentre al piano primo la struttura ospiterà il poliambulatorio, con la riabilitazione e un ambulatorio chirurgico a bassa complessità e 40 posti letto di cure intermedie suddivisi due ali distinte ma collegate funzionalmente. La struttura inoltre avrà anche il consultorio.