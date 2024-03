Acqualagna, demolizione (e ricostruzione) del viadotto Candigliano sulla Flaminia: lavori per 19 milioni.

ACQUALAGNA - Completata la prima demolizione del viadotto "Candigliano", nel comune di Acqualagna, da parte di Anas sulla strada statale 3 Flaminia. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impalcato in acciaio, nell’ambito dei lavori di adeguamento strutturale dell’opera, con l'investimento complessivo di 19 milioni di euro.

Gli interventi

La demolizione ha riguardato il vecchio impalcato in calcestruzzo sulla carreggiata in direzione Fano.

Dopo gli interventi di risanamento delle pile e delle spalle esistenti sarà quindi realizzata una nuova struttura in acciaio, con caratteristiche superiori e antisismiche, che assicurerà la completa funzionalità e sicurezza della strada per i prossimi decenni.

Le dimensioni

Il traffico è attualmente consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Una volta ultimati i lavori sulla carreggiata in direzione Fano, saranno eseguiti interventi analoghi sulla carreggiata in direzione Umbria. Il viadotto è costituito da 8 campate per una lunghezza complessiva di circa 600 metri. L’intervento di adeguamento strutturale dell’opera è quindi particolarmente complesso e richiede due anni di lavori, per un investimento di 19 milioni di euro.