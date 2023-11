ACQUALAGNA Vince la prima Gara Nazionale delle Città del Tartufo, San Miniato (Pisa), con lo chef Paolo Fiaschi del ristorante “Papaveri e papere” con la ricetta “Maltagliati con brodo di porcini, fonduta di pecorino e tartufo bianco”. Secondo classificata la Città di Alba, con lo chef Andrea Serale del “Ristorante La Madernassa” con la ricetta “Le langhe in un raviolo marchesiano”.

La reazione



«Sono contentissimo - ha esordito felice lo chef Paolo Fiaschi - non me lo aspettavo anche perché il finalista insieme a me è un giovane chef bravissimo. Forse l’esperienza ha pagato e sono riuscito ad esaltare il tartufo, rispetto alla tecnica. Spero che in futuro continui una rassegna così bella».

Il giudizio di Edoardo Raspelli, presidente di giuria: «Due piatti entrambi molto buoni, la giuria tecnica ha dato un giudizio pressochè uguale. Avevamo la fantasia del giovane chef emergente molto bravo e un piatto più legato alla tradizione di uno chef altrettanto bravo. Comunque tutto questo ha esaltato il tartufo bianco di Acqualagna, in questa città che ha vissuto davvero un gran finale».



Le altre città partecipanti sono state Gubbio con lo chef Daniele Cernicchi, Acqualagna con la chef Elena Venturi, Isernia con lo chef Ermando Paglione, Amandola con lo chef Davide Camaioni. A condurre la gara al Salotto da Gustare è stato Andrea Amadei (Decanter Rai Radio2), mentre, a decretare i vincitori: la giuria popolare composta dai commensali delle singole sfide e una giuria tecnica composta dai giornalisti gastronomici Veronique Angeletti, Jacopo Fontaneto, Riccardo Lagorio, Raffaella Parisi e Florio Bisello, delegato dell’Accademia Italiana della Cucina. Durante la gara tutte le ricette sono state realizzate con le straordinarie paste di Luciana Mosconi. E’ stata proprio la signora Luciana Mosconi a premiare lo chef Paolo Fiaschi. La sfida nazionale è in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, nata per promuovere la produzione, la commercializzazione e la promozione turistica del tartufo, eccellenza italiana.



La mattina si è aperta con il talk show di Oscar Farinetti ispirato al suo ultimo libro ‘Dieci mosse per affrontare il futuro - una via nuova attraverso il piacere e la bellezza’, un ponte che unisce il passato, quello di tutti, e il futuro, quello di ciascuno. La Fiera prosegue per l’ultimo weekend di sabato 11 e domenica 12 novembre con tanti altri importanti ospiti. La 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è promossa dal Comune di Acqualagna in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, con il sostegno della Regione Marche, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, della Camera di Commercio Marche, dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, dell’Associazione Città del Tartufo, Alte Marche.