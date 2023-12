ACQUALAGNA - Paura ieri, poco dopo l’ora di pranzo, per una ragazzina di Pole di Acqualagna in sella al suo motorino, che dopo il rettilineo che attraversa la frazione è uscita di strada ed è volata in un piccolo dirupo.

E’ subito scattato l’allarme, l’incidente è stato notato dai residenti che hanno cercato di prestarle i primi soccorsi alla minore. Sul luogo è arrivato un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Urbino, un mezzo del 118 e la squadra del speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. Questi ultimi, con perizia e professionalità ,hanno recuperato la ragazzina, portandola in un campo adiacente al dirupo. Nel frattempo era stato allertato l’elisoccorso, nell’eventualità che la scooterista avesse riportato gravi ferite. Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, l’eliambulanza con la ferita a bordo è ripartita alla volta dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Secondo i primi riscontri diagnostici, la ragazzina avrebbe riportato solamente la frattura di una spalla. Perciò i residenti della zona e soprattutto i familiari della giovanissima di Pole hanno tirato un sospiro di sollievo. Il fuori strada con lo scooter, provocato forse dal fondo stradale viscido, e il successivo volo nel dirupo avevano fatto temere conseguenze peggiori. In un primo momento per il recupero della scooterista erano stati allertati anche i tecnici volontari del soccorso alpino.