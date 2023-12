Salgono sul tetto del campus scolastico di Pesaro, 13enne precipita dal lucernaio: trasportato a Torrette

PESARO - Solo saliti nel primo pomeriggio sul tetto del campus scolastico per “giocare”: un po’ per avventura, un po’ per sfidare le regole. Ma quel gioco ha rischiato di finire in tragedia per un gruppo di ragazzini tutti intorno ai 13 anni. Uno di loro ha voluto provare a camminare sul lucernaio del liceo scientifico Marconi, ma la struttura in materiale plastico non ha retto e si è sfondata sotto il peso del giovanissimo che è piombato di sotto finendo sul pavimento nei bagni dell’istituto. Il tutto sotto lo sguardo sconvolto e atterrito dei suoi compagni. Un volo di 4 metri, dal tetto al pianterreno, tra grida e richieste d’aiuto.



Ragazzini salgono sul tetto del campus, il lucernaio si sfonda e un 13enne precipita

E’ successo alle 15.30. Alcuni ragazzini, impauriti, sono fuggiti. Altri, tra cui un coetaneo che ha chiesto aiuto, sono rimasti per non lasciar solo l’amico. I soccorsi sono stati immediati: sul posto il 118, due camionette dei vigili del fuoco, una pattuglia della polizia. Quando è stato soccorso il 13enne era a terra, dolorante ma cosciente, è stato trasferito all’ospedale regionale di Ancona, a Torrette.

Nel 2001 un incidente nello stesso punto

Per prudenza la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’infortunio è tuttora in corso e la polizia sta compiendo accertamenti per ricostruire l’accaduto anche con le testimonianze degli altro compagni del 13enne ferito.

L'incidente avvenuto oggi ricorda quanto accaduto nel 2001 durante il programma televisivo Shout, un format che portava gli studenti sui tetti delle scuole a urlare al pubblico (televisivo e scolastico) esigenze, dolori, testimonianze. Durante la puntata che si stava registrando allo Scientifico di Pesaro uno studente del Bramante (che aveva raggiunto indisturbato il tetto del Marconi) sfondò un lucernaio precipitando per diversi metri come il giovane di oggi. Il giudice del Tribunale Civile di Ancona dopo 11 anni, gli riconobbe un risarcimento di 208mila euro per le conseguenze della caduta dovuta - allora - per la mancata sorveglianza del personale scolastico agli accessi dei due istituti durante le riprese della trasmissione.