Ragazzino precipita dal lucernaio della scuola, l'intervento dei vigili del fuoco

PESARO - Solo saliti nel primo pomeriggio sul tetto del campus scolastico per “giocare”: un po’ per avventura, un po’ per sfidare le regole. Ma quel gioco ha rischiato di finire in tragedia per un gruppo di ragazzini tutti intorno ai 13 anni. Uno di loro ha voluto provare a camminare sul lucernaio del liceo scientifico Marconi, ma la struttura in materiale plastico non ha retto e si è sfondata sotto il peso del giovanissimo che è piombato di sotto finendo sul pavimento nei bagni dell’istituto. Il tutto sotto lo sguardo sconvolto e atterrito dei suoi compagni. Un volo di 4 metri, dal tetto al pianterreno, tra grida e richieste d’aiuto.