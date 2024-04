Affitti di lusso, Marche Holiday di Acqualagna acquistata da Emma Villas quotata in borsa. «Per noi un salto di qualità»

ACQUALAGNA Un significativo riassetto investe il settore dell’affitto brevi per l’immobiliare di pregio dell’Italia Centrale. La Emma Villas spa, leader in Italia nel short rent di ville e tenute, con sede legale a Roma, ha acquisito il suo competitor Marche Holiday che ha sede ad Acqualagna.

La cessione delle quote

L’operazione si è perfezionata l’altro ieri con l’acquisto di tutte le quote di Marche Holiday Villas, società di nuova costituzione in cui sono state conferite tutte le attività di affitto di immobili a fini turistici dell’acqualagnese e anche del marchio.

Per Laura Sabbatini, proprietaria di Marche Holiday con Enrico Grassi, si tratta di un passaggio quasi obbligato condizionato dal mercato negli ultimi anni in profonda trasformazione.

«Un mercato – commenta - dove è necessario unire le forze per crescere. Rimanere piccoli non aiuta perché non si ha la potenza di fuoco dei grandi operatori per le campagne promozionali; mentre essere troppo grandi invece non consente di avere una presenza capillare e quindi di garantire quella attenzione e la qualità di servizi che questo specifico segmento di turismo di lusso esige».

L'opportunità di crescere

Entrando nel merito dell’operazione Sabbatini spiega che questa visione del mercato era condivisa dalle due aziende che, insieme, hanno colto l’opportunità di crescere. «Noi - evidenzia - eravamo ben presenti sul territorio, ben radicati, particolarmente attenti alle esigenze dei nostri clienti e abbiamo voluto cogliere l'opportunità di crescere con una struttura di qualità leader in Italia che ci consente non solo di garantire personalmente i rapporti con tutti i nostri proprietari ma ci supporta nei nostri servizi su misura.

Dieci anni di storia

Come dimostra la scelta di mantenere la sede di Acqualagna e lo staff dirigenziale».

Fondata dieci anni fa, Marche Holiday srl è il risultato della trasformazione di un’agenzia immobiliare in un tour operator sullo short rent. Di un'azienda che ha per prima rilevato la sfida del turismo di lusso e, per prima, ha intuito che le Marche potevano attirare gli stessi clienti della vicina blasonata Toscana.

L’azienda di Acqualagna dispone attualmente in gestione esclusiva di un catalogo di ben 23 ville, vanta un’occupazione media annuale di 8,2 settimane, con cui ha realizzato un fatturato nel 2023 di 537mila euro registrando una crescita di 22% confrontata ai risultati ottenuti nel 2022 (438 mila). Emma Villas con 32 proprietà è quotata in Borsa italiana nel segmento Euronext Growth Milan, quello dedicato alle Pmi dinamiche e competitive.