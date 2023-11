ACQUALAGNA - Gara avvincente per il Premio Tartufo Award tra le Città del Tartufo italiane di cui ieri si sono svolte le prime qualificazioni condotte da Andrea Amadei di Radio2 Decanter, ma soltanto questa sera, alle ore 18, al Salotto da gustare, si conoscerà la Città vincitrice.



I vip



Una giornata ricca di ospiti alla 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco: Giancarlo Magalli, grande affezionato della cittadina e dei pregiati tuberi, nominato lo scorso anno cittadino onorario, è tornato per la sua annuale visita accompagnato da Tiberio Timperi, conduttore e noto volto televisivo. Poi, anche Tinto, conduttore radiofonico e televisivo, è arrivato oggi con la troupe di Rai2 per il programma ‘Top! Tutto quanto fa tendenza’ che andrà in onda prossimamente. Tinto ha percorso un itinerario tra natura e benessere nei boschi di Acqualagna! Prima a lezione di yoga, poi alla scoperta del pregiato fungo accompagnato dall’esperto tartufaio Giorgio Remedia, poi una visita alla 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco accolto dal sindaco Luca Lisi con gli applausi di benvenuto di tutto il Salotto da gustare.

E per finire in bellezza, tappa nelle meraviglie dell’Abbazia di San Vincenzo al Furlo accolto da Cesare Martelloni, per gustare alcuni piatti tra i più buoni del territorio preparati da chef Lucio Pompili, stella in cucina della nostra regione e dell’Italia intera.



Doppio appuntamento alla Fiera contro la violenza sulle donne: la mattina con l’onorevole Catia Polidori, firmataria di una proposta di legge che prevede l’introduzione di una nuova app ‘Mai Sole’, quale strumento in più contro la violenza di genere. La deputata, accolta dal sindaco Luca Lisi, è stata accompagnata di Azzurro Donna, la struttura di Forza Italia, che promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.



«Un’applicazione - ha spiegato la deputata - per tutti i dispositivi tecnologici, che offra la possibilità di avere un servizio di assistenza e di sostegno telefonico costante e immediato, anche a telefono spento». All’interno della fiera sono stati messi in vendita presso lo Stand Tartufi Tofani, dei cioccolatini al tartufo realizzati appositamente per l’occasione il cui ricavato verrà internamente devoluto all’Associazione Bon’t worry INGO che supporta le donne vittime di violenza. Il pomeriggio convegno a Teatro Conti con ‘Uniti contro la violenza sulle donne” a cura dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, ricco di testimonianze significative. La Fiera continua oggi, domenica 5 novembre, con un evento speciale: alle ore 12.20, maxi schermo in piazza Mattei per la visione della puntata di Linea Verde.



Il maxi schermo



La puntata è dedicata al tartufo di Acqualagna e al nostro territorio come la Riserva Naturale statale Gola del Furlo, uno scrigno di biodiversità e paesaggi mozzafiato, l’importanza della conservazione di questa zona e il suo ruolo nella promozione del turismo sostenibile, le storie e le passioni delle persone che lavorano duramente per preservare e valorizzare il nostro territorio.