Acqualagna, weekend da Oscar (Farinetti) per la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco dopo il tutto esaurito del primo novembre

ACQUALAGNA - Come ogni anno il giorno di Ognissanti è una delle giornate più belle e partecipate della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, che ha spalancato le porte a migliaia di turisti, con un record di affluenze nella sua quarta giornata e registrando un clamoroso sold-out dopo quello del weekend scorso. Ma si aspetta il maggior afflusso di visitatori nel weekend del 4 e 5 novembre con la prima sfida nazionale delle Città del Tartufo. Un evento senza precedenti, che riunirà alcune tra le principali città testimonial del tartufo in Italia e nel mondo per aggiudicarsi l’ambito premio ‘Tartufo Award’, in collaborazione con il top sponsor Luciana Mosconi. Ospite attesissimo nel weekend sarà Oscar Farinetti, che si unirà alla celebrazione di uno dei tesori gastronomici più prelibati d’Italia. Noto per aver creato un'esperienza gastronomica senza eguali con il concept Eataly, sarà il protagonista del talk show ispirato alla sua ultima fatica letteraria “10 mosse per affrontare il futuro dell’Italia: enogastronomia e turismo”, in programma domenica 5 novembre alle ore 11.

Il sindaco Lisi felice

Il riscontro delle giornate fa felicissimo il sindaco Luca Lisi: «Stiamo ricevendo tantissimi complimenti e attestati di stima per l’organizzazione della Fiera, che si presenta sempre più come un momento di eccellenza per Acqualagna e per l’intera regione Marche. Non solo come esaltazione della cucina al tartufo, ma sempre più come festival culturale del territorio e delle sue eccellenze. Da anni ci adoperiamo per il rilancio della figura di Enrico Mattei, nostro più illustre concittadino, che ha trovato un felice epilogo e un nuovo inizio con la sensibilità e il riconoscimento da parte della nostra Premier Giorgia Meloni».

Festeggiamenti in piazza Mattei per Cinzia Signoretti, originaria del posto, atleta della nazionale italiana, campionessa del mondo di bikejoring, nonché la corsa con il cane in bici nel bosco, dopo aver disputato la gara a Leipa in Germania, lo scorso weekend, dove hanno gareggiato circa mille atleti da tutto il mondo. «Il tartufo è un diamante in cucina, noi vogliamo valorizzarlo al meglio e poter offrire anche una connotazione nuova di carattere scientifico”.

Il tartufo bianco, sua maestà

E’ quanto ha dichiarato Lidia Marchetti imprenditrice di T&C, azienda nata 33 anni fa ad Acqualagna, nel convegno sulla “Caratterizzazione mediante spettrometria di massa del Tartufo Bianco di Acqualagna (Tuber magnatum Pico) per la valorizzazione territoriale».

«Il tartufo bianco di Acqualagna ha delle caratteristiche uniche questo perché l’ambiente impatta fortemente sulla composizione di questo prodotto - ha spiegato il professore Gianni Sagratini, responsabile del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche, direttore della scuola di Scienza del Farmaco e prodotti della salute, Università di Camerino - al pubblico della Sala del Consiglio, Palazzo della Cultura, dimostrando l’importante contributo scientifico apportato dalla tesi di laurea del neo laureato Riccardo Marconi».

La Fiera è proseguita con il cooking show di Daniele Patti, chef de Lo Scudiero ristorante di Pesaro, con una ricetta che è stata un trionfo di gusto: l’uovo d’oro al tartufo bianco di Acqualagna. Un grande spettacolo in cucina in cui lo chef ha sorpreso il pubblico con un abbinamento originale e gustosissimo. E poi assalto alla Scuola di Cucina da parte dei bambini nella lezione Mani in pasta, condotta dall’Associazione Professionale Cuochi Italiani, guidata da Antonio Bedini.