SAN BENEDETTO - Ieri poco dopo mezzogiorno l’impresa Laganaro ha firmato il contratto di affidamento dei lavori per la rigenerazione del Ballarin. Stipula che arriva alla vigilia dell’approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche che candida il 2024 ad anno delle piazze e dell’impiantistica sportiva.



L’iter



Entro Natale verrà installato il cantiere presso l’ex stadio Ballarin da parte dell’impresa Laganaro di Melfi per poi procedere con la demolizione sia delle curve sud e nord, sia della tribuna est e alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana firmato dall’archistar Guido Canali. Lavori del valore di 2.684.000 euro finanziati per 2.440.000 euro dal Pnrr e, per la restante parte, con fondi comunali. Intanto l’amministrazione ha varato il nuovo Piano triennale delle opere pubbliche che ieri è stato discusso in maggioranza e a breve andrà al vaglio della giunta per poi essere inserito nel prossimo bilancio di previsione. A farla da padrone sia l’impiantistica sportiva che le piazze. Tra le opere in programma per il prossimo anno spicca la messa a norma del campo Merlini per 630mila euro, la manutenzione straordinaria della statale 16 per 900mila euro, la sistemazione dell’ambito portuale per 170mila euro, la manutenzione straordinaria dello stadio Riviera delle Palme per 200mila euro dove si andranno a realizzare interventi sulla struttura propedeutici al rinnovo del collaudo. Verrà inoltre realizzato un infopoint sulla torre sul porto alla Sentina per 325mila euro, 150mila euro andranno per gli asfalti, cifra che verrà stanziata anche nel 2025 e 2026. A dover attendere sarà la piscina esterna per la quale è stato predisposto uno stanziamento di 3,1milioni di euro ma solo nel 2026 in attesa di conoscere l’esito del bando Sport e periferie.



Le piazze



Ma il 2024 sarà l’anno delle piazze con la riqualificazione di viale Buozzi con 520mila euro prevedendo l’intervento soprattutto sulle balaustre. A seguire sono stati stanziati 1,2milioni per piazza Montebello e 690mila euro per i sottoservizi nell’ambito di San Pio X, e proprio questa sera è in programma alle 21 presso i locali della parrocchia di San Pio X una riunione organizzata dal comitato di quartiere Marina di sotto dove verrà illustrato il progetto del piano particolareggiato per la piazza e si discuterà del futuro di via Lombroso.