SAN BENEDETTO «Credo che la demolizione sia il miglior modo per onorare la memoria delle due ragazze morte nel rogo». A parlare è Albano Ferri, uno di quei ragazzi che il 7 giugno del 1981 era al Ballarin e si trovò coinvolto nell’incendio, tanto da riportare ustioni ed essere ricoverato per un mese a Parma. Prosegue così la demolizione dell’ex Fossa dei leoni di cui si è discusso anche ieri in Comune nel corso del Question time.

Le testimonianze

«Ero presente al rogo – spiega Ferri – e conoscevo bene Carla Bisirri. Mantenere il Ballarin come un rudere era davvero un’offesa alla memoria delle vittime. Fino a oggi c’era un pericolo per l’incolumità pubblica. È importante restituire questo spazio alla città e renderlo fruibile oltre a ricordare le due vittime magari dedicandogli una scultura da sistemare all’interno del parco». D’accordo con la demolizione è anche l’avvocato Orlando Ruggieri: «Di fronte al recupero strutturale di un’area importante, tra l’altro, con un progetto firmato da un architetto come Canali, si fa dello sterile sentimentalismo, speculando addirittura sulla tragedia del 1981. In questa azione contestatrice dissennata e vuota, sono stati coinvolti ex calciatori forse in cerca di una nuova ribalta e ultras mischiati a dilettanti politici che nulla aggiungono al tema dibattuto. Una frangia minoritaria, della società sambenedettese, è intenta a guardarsi l’ombelico o a guardarsi indietro». E di Ballarin si è discusso ieri nel corso del Question time a seguito di due interrogazioni dedicate a tale argomento. La prima a firma della consigliera Annalisa Marchegiani che chiedeva chiarimenti sul progetto e sulla gestione del parco urbano. «Il costo complessivo – ha puntualizzato il sindaco Spazzafumo - è di 2,6 milioni di euro e la Fondazione Carisap ha confermato il finanziamento di 450mila euro. L’accensione del mutuo per completare un impianto a servizio della città? Perché no? Un’area recuperata dopo 40 anni, per renderla fruibile si farà di tutto. Intendiamo realizzare un museo dedicato alla Sambenedettese, altri locali potrebbero andare al comitato di quartiere. Per il parco vedremo se la gestione andrà all’amministrazione comunale o una soluzione diversa».

Le piste ciclabili

Sempre sul Ballarin il capogruppo Paolo Canducci ha domandato per quanto tempo rimarranno interrotte le due piste ciclabili che costeggiano il Ballarin. Al riguardo il vice sindaco Capriotti ha rassicurato che per l’estate verrà ripristinata la pista ciclabile in via Marchegiani quindi entro l’estate.