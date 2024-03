SAN BENEDETTO L’abbattimento dell’ex stadio Ballarin diventa un caso internazionale, mentre il sindaco Spazzafumo valuta il salvataggio di una porzione della Curva Sud. Intanto, la viabilità rientra quasi del tutto nella normalità, dopo momenti problematici. Ecco le ultime dal cantiere che sta smantellando la storica Fossa dei Leoni.

Il gesto

A portare alla ribalta europea la situazione c’hanno pensato i tifosi del Bayern Monaco, da tempo gemellati con quelli della Samb. Venerdì sera, durante il match di Bundesliga (la Seria A tedesca) contro il Friburgo, i supporters bavaresi hanno esposto uno striscione chiaro e tondo: “Potete demolire i gradoni, ma mai la memoria rossoblù!”. Questo fa il paio con un altro fascione, vergato direttamente dai tifosi della Samb, con cui venivano criticati i fautori della demolizione. Insomma: l’addio al Ballarin sta generando diversi malumori.

Mezza retromarcia

Dunque può essere vista come una soluzione per stemperare gli animi l’iniziativa del sindaco che intende far valutare agli uffici tecnici municipali la possibilità di traslare una porzione di Curva Sud all’interno del perimetro dello stadio “Riviera delle Palme”. Nell’idea del primo cittadino, così resterebbe un simbolo della storia passata, anche in ricordo del tragico rogo del 1981 che causò la morte di Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri. A livello prettamente tecnico, non si tratterebbe di un’operazione impossibile.

Ballarin e Abu Simbel

Se in Egitto, a metà degli Anni Sessanta, hanno spostato per interno i giganteschi templi di Abu Simbel, oggi si potrebbe fare anche per una piccola porzione di uno stadio di calcio. Questo nodo si scioglierà a breve, visto che, nei prossimi giorni, le operazioni di abbattimento coinvolgeranno la Sud.

La viabilità

Al momento, il grosso dei lavori è concentrato sui Distinti. Ciò genera un restringimento della carreggiata su via Marchegiani, con relativa soppressione della pista ciclabile.

Gli amanti delle due ruote devono scontare qualche disagio mentre, per fortuna, la chiusura totale dell’arteria è rientrata nelle previsioni fatte dagli addetti ai lavori: soltanto mercoledì e giovedì scorsi.

Nuove chiusure in vista

La cosa ha limitato i problemi alla fluidità del traffico lungo l’asse Sud-Nord; ma dalla polizia municipale non escludono che, durante il prosieguo della demolizione, potrebbero essere necessarie nuove chiusure di via Marchegiani. In caso, ciò non avverrà mai durante le giornate del mercato settimanale, momenti in cui la viabilità è già caotica di per sé.