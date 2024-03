Ascoli, masso di travertino da 2 tonnellate precipita in strada, per fortuna non stava passando nessuno

ASCOLI - Un masso da più di due tonnellate precipita in strada, per fortuna in un momento in cui non stava transitando nessuno.

San Benedetto, rischio idrogeologico in Riviera, la Protezione civile: «Pericoli ma solo nella periferia»

L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 23,30 sulla strada Provinciale 76 che da Ascoli porta a Colle San Marco, nei pressi del bivio per la frazione Colle: i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l'autogru per rimuovere dalla carreggiata il masso di travertino dal peso di 22 quintali.