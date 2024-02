SAN BENEDETTO Partiti ieri due importanti lavori pubblici che comporteranno novità per gli spostamenti di uomini, mezzi e...animali. Sì, perché anche l’ormai celebre colonia di anatre che ha popolato la foce dell’Albula dovrà, in qualche modo, adattarsi alla manutenzione straordinaria del ponte a due passi dalla Palazzina Azzurra.

Le fasi

«Soprattutto nella prima fase, quando si interverrà sulle fondamenta, l’impatto con l’habitat è inevitabile ma si farà in modo di ridurre al minimo i problemi - afferma il vicesindaco Antonio Capriotti -. Gli animali hanno comunque a disposizione uno spazio molto vasto e, ovviamente, possono muoversi liberamente anche lontano dai lavori. Il bello è che si è creata naturalmente un’insenatura d’acqua a valle del ponte, fornendo un nuovo ambiente acquatico per le anatre».

Ricordiamo che i lavori prevedono la rimozione delle parti ammalorate e il loro ripristino, il rebarring (ovvero la sostituzione delle armature in acciaio logore presenti nella struttura) il posizionamento di lamine e fasciature in fibra di carbonio e l’impermeabilizzazione del viadotto. Inoltre, sarà rimodulato il sistema di scarico delle acque e verrà rifatto il fondo stradale. L’intervento dovrebbe concludersi nel luglio 2025. Vista l’importanza che il ponte riveste nella mobilità cittadina, i tecnici del Comune hanno previsto la sola riduzione temporanea delle carreggiate - con la possibilità di eliminare per il solo periodo strettamente necessario il tratto di pista ciclabile - evitando così l’interruzione del traffico e riducendo al minimo i disagi per la circolazione.

Disagi in arrivo anche in zona Ballarin dove, tra domani e dopodomani, viene chiusa via Marchegiani: importante arteria di collegamento sull’asse Sud-Nord. La chiusura è indispensabile nell’ambito delle operazioni (scattate già ieri su altri versanti dell’ex Fossa dei Leoni) d’installazione del cantiere che - entro il 2026 - trasformerà l’area in un grande parco urbano.

Intanto, la polizia municipale si prepara ai prossimi due giorni, con inevitabili ripercussioni sul fronte della fluidità del traffico: «Per chi giunge da Sud - fanno sapere i vigili urbani - consigliamo di utilizzare direttamente la Statale 16, senza arrivare in prossimità di via Marchegiani, chiusa al transito. Invitiamo i mezzi pesanti a valutare le proprie altezze, in relazione ai sottopassi dove transitare per bypassare l’area interdetta al traffico. Ricordiamo che via Morosini non viene coinvolta dalle operazioni, dunque la circolazione da Nord a Sud resta regolare. Mentre, invece, non è da escludere che, durante i lavori, ci sarà nuovamente la necessità di chiudere al traffico via Marchegiani.

Il mercato

In ogni caso, tale chiusura non avverrà mai nelle giornate di martedì e venerdì». Questo per non andare ulteriormente ad aggravare la viabilità quando in centro si svolge il consueto mercato bisettimanale. Ossia un frangente già di per sé complicato sotto il profilo della mobilità urbana.