Caldarola, due persone denunciate per truffa ai danni di un’anziana: il solito raggiro dell'ufficiale giudiziario

CALDAROLA Nel mese di novembre una signora ha presentato denuncia ai Carabinieri di Caldarola nei confronti di un uomo che, spacciandosi telefonicamente per suo nipote, le aveva riferito che sua madre aveva dei problemi per dei mancati pagamenti; aveva insistito poi sul fatto che, per evitare risvolti di natura penale, sarebbe stato necessario consegnare ad un “ufficiale giudiziario” - che di lì a poco sarebbe passato presso casa della nonna - del denaro o dei monili.

Denuncia e indagine

L'anziana ha aggiunto che dopo circa 20 minuti dalla telefonata, ricevuta sulla propria utenza telefonica fissa, si era presentato il finto ufficiale giudiziario a cui aveva consegnato circa 350mila euro in banconote di vario taglio e monili in oro del valore di svariate migliaia di euro.

L’uomo si era poi frettolosamente allontanato senza darle nemmeno il tempo di chiedere cosa fosse realmente accaduto a sua figlia. I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per individuare gli autori del reato, analizzando le immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza di esercizi commerciali e dal sistema di videosorveglianza cittadino. Hanno così potuto verificare che l’uomo che aveva raggiunto l’anziana nei pressi della sua abitazione, era sceso da una macchina, guidata da un complice, che aveva subito spostato il mezzo in posizione più defilata. Dagli accertamenti successivi è emerso che l’auto era stata noleggiata presso una ditta di Napoli da un soggetto con numerosi precedenti di polizia per reati della stessa indole. Si tratta di un 38enne campano che, insieme al suo complice dovrà rispondere di truffa aggravata in concorso.