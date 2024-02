Ruba un giubbotto in un bar, dentro c'erano portafoglio e chiavi della macchina: 46enne denunciato a Caldarola

CALDAROLA - I carabinieri di Caldarola hanno denunciato per furto aggravato, un uomo di 46 anni residente in provincia. Un cittadino aveva denunciato che, qualche giorno prima, mentre si trovava all’interno di un bar a Tolentino, aveva subito il furto del giubbotto, che aveva lasciato appoggiato su un divanetto mentre era intento a consumare presso il bancone. All’interno della giacca vi era il portafoglio con contante, documenti personali, carte di pagamento e le chiavi dell’autovettura, per un danno complessivo di circa 1200 euro.



I carabinieri di Caldarola hanno visionato subito le immagini dei circuiti di videosorveglianza del comune e dell’esercizio commerciale, individuando sia l'uomo che si era allontanato dal bar con il giacchetto sottobraccio, sia la targa dell’autovettura con cui si era allontanato dalla città. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Macerata ha pertanto emesso un decreto di perquisizione, che ha consentito ai carabinieri di trovare e porre sotto sequestro gli indumenti utilizzati la sera della commissione del reato. A fronte degli elementi raccolti a suo carico l’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.