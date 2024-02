PORTO SANT'ELPIDIO Acciuffati dai carabinieri due ladri che seminavano il panico in centro città a Porto Sant'Elpidio. Sono nordafricani senzatetto e con precedenti di polizia. Avevano rubato in via Battisti e in via Trieste tra distributore automatico del centro città e bar del lungomare. Una notizia rassicurante per le attività che nelle ultime settimane erano nel mirino dei ladri. Due sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria dai militari dell’Arma, accusati di furto aggravato. Si tratta di un algerino di 33 anni e di un tunisino di 37 anni, entrambi senza fissa dimora e noti dalle forze dell’ordine.

I particolari



L’algerino 33enne è stato identificato grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Aveva rubato uno smartphone in via Battisti, un telefonino che il proprietario aveva appoggiato vicino a un distributore automatico un attimo prima di servirsi dal macchinario per la distribuzione di cibo e bevande. Valore del furto circa 200 euro. In quanto al tunisino trentasettenne, era stato denunciato ai carabinieri da un commerciante, per cui erano scattate le indagini, il soggetto

era stato subito individuato grazie alle telecamere e la successiva identificazione fotografica. E’ lui l’autore del furto del 4 gennaio scorso al bar Stile Libero. Non era solo perché i carabinieri parlano di malviventi in azione, usano il plurale. Malviventi che, dopo aver forzato la porta laterale, si erano introdotti nel locale e avevano asportato dalla cassa 400 euro. I due casi evidenziano l'importanza della costante azione dell'Arma, un lavoro supportato dalla collaborazione dei cittadini che denunciano e permettono alle forze dell’ordine d’individuare e perseguire i responsabili.



Si richiede dunque, alla popolazione, di continuare a collaborare segnalando tempestivamente comportamenti sospetti. I carabinieri di Porto Sant'Elpidio sono sempre pronti a rispondere alle segnalazioni della popolazione.