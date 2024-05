PORTO SANT'ELPIDIO Sfondato il muro dei 600 iscritti alla tre giorni di ciclismo con Vincenzo Santoni da domani a domenica. Torna l’Internazionale Cycling Festival. Eventi uno dietro l’altro tra gare a cronometro e in linea su strada. Presenze da Australia, Giappone, Ucraina, Messico, Colombia, Slovenia e Nuova Zelanda. Dall'Italia, oltre alle Marche, ci sono atleti e squadre da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino, Alto Adige, Umbria, Toscana, Abruzzo e Lazio. Si parte ricordando i talenti che si sono fatti sulle strade di Porto Sant'Elpidio: Lorenzo Milesi e Manilo Moro. Milesi 2°alla cronocoppie 2021, campione del mondo a cronometro under 23, un giorno in maglia amaranto di leader alla Vuelta di Spagna nel 2023 e oggi tra i partecipanti del Giro d’Italia con la Movistar Team. Moro ha vinto la cronocoppie nel 2021 e da quest’anno è professionista e uomo di punta della nazionale italiana su pista, in partenza per le Olimpiadi di Parigi.

L’omaggio

L’edizione è intitolata a Mauro De Angelis, imprenditore attento allo sport, all’ambiente, al territorio. Alla presentazione al ristorante Perla sul Mare erano in tanti, tra questi il giornalista Rai Sport Giorgio Martino, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il presidente regionale del Coni Fabio Luna, il presidente regionale della Fci Lino Secchi, sindaco e assessore Massimiliano Ciarpella e Enzo Farina, il presidente di Villaggi Marche e titolare Holiday Family Village Daniele Gatti, Francesco De Angelis, che ha preso il testimone dal padre.

I presenti

E ancora il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, l’assessore di Sant’Elpidio a Mare Roberto Greci, il sindaco di Petritoli Luca Pezzani, lo scalatore in carrozzina Luca Panichi, il giornalista Rai Sport Piergiorgio Severini e diversi imprenditori: Mauro Pieroni (Hair Services), Giorgio Longhi (Giorgio Mare), Gabriele Vesprini (Linea Oro). Premio a Pieroni della Fci Marche. Il trittico inizia domani con le gare a cronometro individuale multicategoria, assegnazione del Trofeo Hair Service e maglie di campione Fci Marche. Lungomare Faleria chiuso al traffico e 1° start alle 14.30 per juniores, under 23, élite e amatori sulla distanza di 12,5 km. A seguire esordienti e allievi su distanza 5,8 km. Sabato spazio alle donne, partenza alle 14.30 dal lungomare Faleria con 5 giri di circuito 20,1 km fino a Sant’Elpidio a Mare. Stesso tracciato domenica per juniores uomini, 6 giri, start alle 9 con assegnazione del campionato Fci regionale e Fci provinciale Macerata. I due percorsi hanno in comune l’attraversamento di due tratti in sterrato.