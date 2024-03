Caldarola, rubano e utilizzano una carta di credito: due persone denunciate dopo le indagini

CALDAROLA A novembre del 2023, carabinieri di Caldarola hanno recepito una denuncia di furto sporta da un cittadino contro ignoti. Nell’occasione l’uomo aveva riferito di essersi recato in campagna e di aver lasciato il borsello all’interno dell’auto nascosto sotto il sedile. Tornato alla propria auto aveva constatato che qualcuno dopo aver spaccato il finestrino del mezzo aveva sottratto il borsello contenente 350 euro in contanti, carte di credito, documenti, chiavi. La vittima non ha fatto in tempo ad effettuare il blocco delle carte, che il sistema di gestione on-line dell’istituto di credito lo ha avvisato che vi era stato un prelievo di 220 euro presso uno sportello.

LEGGI ANCHE: Scontro tra Fabrizio Ciarapica e Manola Gironacci, il Tar dà ragione all'assessore

Le indagini

Dal circuito di videosorveglianza dell’istituto di credito i militari hanno verificato che il prelievo era stato effettuato da una donna, scesa da un’auto, il cui conducente aveva poi parcheggiato in posizione defilata.

Incrociando i dati acquisiti con le immagini e i sistemi di rilevamento targhe del comune di Caldarola, sono risaliti alla targa di una Bmw che aveva effettuato un tragitto compatibile con il furto e il successivo prelievo di contante. Da successive verifiche è stata individuata una coppia di origine romena, un uomo classe '89 e la moglie classe '85. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Macerata per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento in concorso.