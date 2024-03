Scontro tra Fabrizio Ciarapica e Manola Gironacci, il Tar dà ragione all'assessore

CIVITANOVA - Il Tar dà ragione a Manola Gironacci. L'assessore silurata dal sindaco Fabrizio Ciarapica ha vinto il ricorso presentato tramite il legale Pietro Siciliano. Alla base del contenzioso il provvedimento con cui il primo cittadino aveva revocato le deleghe all'assessore per via - secondo la sua opinione - del passaggio della Gironacci alla Lega. Ma secondo il Tar mancherebbe proprio questo presupposto poiché "non è supportato da validi elementi di prova, non potendo essere considerati tali i messaggi Whatsapp, le fotografie che ritraggono la ricorrente insieme ad esponenti di taluni forze politiche o gli articoli di giornali, che nulla dimostrano in materia certa ed inequivoca”. Secondo il Tar, quindi, il provvedimento di Ciarapica andrebbe annullato "per difetto di motivazione".