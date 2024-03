CIVITANOVA Furto con spaccata nella notte al Megauno Store di via Einaudi. Preso di mira solo uno degli stand all’interno del centro commerciale: I Security +, negozio di alta tecnologia e servizi. Gli ignoti non hanno operato a caso ma si sono diretti subito sull’espositore degli iPhone, prendendoli tutti. Questo lascia supporre un furto su commissione. Sono stati portati via una ventina di prodotti della Apple. Un colpo da oltre 20mila (ma ieri l’inventario era ancora in corso), senza considerare i danni, che sono stati ingenti.

La ricostruzione

I ladri sono si sono poi diretti verso il registratore di cassa alla ricerca di contanti. Completamente trascurati gli altri prodotti. Il Megauno Store si caratterizza per essere un mercato al chiuso, con spazi concessi a varie attività commerciali. I Security +, oltre alla vendita di smartphone, offre servizi di riparazione e ricondizionamento dei cellulari ma anche garanzie e assicurazioni sui prodotti. Sconsolato il titolare, ieri impegnato a rimettere a posto l’espositore: si tratta del primo furto subito in 35anni di attività. Dalle spycam interne del centro commerciale si può vedere la fulminea azione. Due uomini a volto coperto sono entrati dall’ingresso posteriore del Megauno, quello che dà verso piazza Nassiriya e quello più vicino al loro obiettivo. Con un martello hanno fracassato il vetro. Erano le 22.40 di martedì sera. È scattato l’allarme ma hanno agito in pochissimo tempo, prima dell’arrivo del personale dell’agenzia di sicurezza, arrivato dopo 8 minuti. Una volta dentro si sono diretti al negozio di telefonini e, con un grosso cacciavite, hanno divelto i pannelli dell’espositore degli iPhone. Quindi, dopo un breve sopralluogo alla cassa, sono tornati indietro. Tempo impiegato, poco più di 4 minuti. Refurtiva forse già venduta ma che sarà inutilizzabile, visto che il titolare bloccherà il codice degli Iphone. Indagano i carabinieri.