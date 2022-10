Incidente tra auto e furgoncino all'incrocio a Civitanova: in due all'ospedale

CIVITANOVA - Incidente questa mattina intorno alle 8,30 a Civitanova: due persone sono finite all'ospedale dopo uno schianto frontale tra un'auto ed un furgoncino.

È accaduto lungo la strada provinciale delle Vergini, dove, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono scontrati una Bmw 320 con alla guida un ragazzo ed un furgoncino Fiorino condotto da un 67enne. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, ma sono stati portati entrambi al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova per accertamenti. Il traffico ha subito rallentameni per circa un'ora.