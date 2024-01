SANT’ELPIDIO A MARE Una rovinosa uscita di strada, il veicolo fuori controllo che si impenna, si ribalta, finisce nel campo e termina la sua corsa contro un albero. Poi il silenzio, il parabrezza sfondato e le lamiere contorte. È morto praticamente sul colpo Mustapha A., aveva solo 17 anni. Alle 5 di ieri mattina, viaggiava insieme al padre di 47 anni ed al cugino di 24, che era al volante di una Fiat Panda furgonata, che è risultata rubata a Civitanova. Probabile che la velocità insidiosa sia stata fatale. Il giovane 24enne pare fosse alla guida senza patente. I tre percorrevano via D’Annunzio, che congiunge le frazioni di Castellano e Cascinare. Una lingua d’asfalto tortuosa e dalle pendenze ripide, ad attraversare le campagne elpidiensi.

L’incidente

La Fiat Panda, da una ricostruzione delle forze dell’ordine, ha imboccato la strada da Castellano, si è lanciata lungo la discesa, è uscita larga dopo una curva, finendo fuori dall’asfalto con le ruote. La base di un tronco d’albero avrebbe fatto da trampolino, il conducente ha perso il controllo e il veicolo si è rovesciato, terminando la corsa alcuni metri a valle, quando la cappotta dell’auto ha urtato violentemente una quercia. A dare l'allarme alcuni residenti nei paraggi, che hanno avvertito il rumore dell'impatto e le grida di aiuto che arrivavano dalle persone coinvolte. Tutti di nazionalità marocchina i tre a bordo. Feriti seriamente gli altri due, mentre per il minore ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

I soccorsi

In via D’Annunzio sono intervenute due automediche, le ambulanze della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare e della gialla di Montegranaro, un equipaggio dei vigili del fuoco di Fermo ed i carabinieri della locale stazione. I pompieri hanno provveduto ad estrarre dalla vettura uno degli occupanti, affidandolo alle cure dei sanitari, mentre gli altri due erano già fuori dall’abitacolo, verosimilmente spazzati fuori dopo il terribile urto. Il padre del ragazzo ed il cugino hanno riportato traumi diffusi, le loro condizioni sono serie. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale regionale di Torrette e rimangono in osservazione. Stando alle notizie apprese ieri sera dal capoluogo regionale il 24enne si è procurato lo schiacciamento di una vertebra ed è assistito nell'Osservazione breve intensiva di Torrette mentre il padre del ragazzo deceduto avrebbe riportato un forte trauma toracico. I mezzi di soccorso sono rimasti a lungo a Castellano per ultimare gli accertamenti, le operazioni si sono compiute con il prelievo dell’auto incidentata intorno alle 8. Dove andavano i tre magrebini alle 5 e come avevano trascorso le ultime ore prima dell’incidente? Interrogativi a cui i militari stanno cercando di dare una risposta. La Fiat Panda su cui viaggiavano è stata rubata la stessa notte, diverse ore prima del sinistro, nel centro di Civitanova Marche, a pochi chilometri dal luogo dell’incidente. L’auto era parcheggiata in una via del centro cittadino. Difficile sapere con certezza se chi si trovava nell’auto abbia anche eseguito materialmente il furto, o se il mezzo sia stato preso in consegna successivamente. I militari lavorano per ricostruire nel dettaglio la nottata e fare piena chiarezza su quanto accaduto.

I movimenti

Si cerca di ripercorrere i movimenti effettuati dal veicolo, per riempire quel vuoto di circa 3-4 ore tra il momento in cui la Panda è sparita da Civitanova Marche e quello in cui è ricomparsa a Castellano svoltando verso via D’Annunzio e terminare con il tragico schianto. Il giovane risultava residente a Porto Sant’Elpidio, ma negli ultimi anni aveva cambiato domicilio in più occasioni. Il padre è un volto noto a Cascinare di Sant’Elpidio a Mare, mentre il cugino 24enne, che era al volante, risiede a Fermo. Il 17enne viveva sin da piccolo nel Fermano, per un periodo aveva giocato a livello giovanile in alcune squadre di calcio della provincia. Avrebbe compiuto la maggiore età nel mese di maggio.