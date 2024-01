Cinghiali, allarme rosso a Posatora: nuovo schianto, auto semidistrutta e donna sotto choc. L'ungulato se ne va

ANCONA - Torna l’allarme cinghiali a Posatora. Nel pomeriggio, attorno alle 17,30, una donna alla guida della propria auto, mentre viaggiava verso Torrette, ne ha centrato uno lungo Strada della Grotta, a circa 200 metri dal cimitero. Violento l’impatto, ingenti i danni al veicolo.

Lei fortunatamente non si è fatta male e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso, ma era sotto choc e in lacrime. L’ungulato, sbucato improvvisamente dal ciglio della strada, si è rialzato e si è dileguato per campi. La donna ha contattato il numero unico d’emergenza 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per prestarle soccorso ed effettuare i rilievi dell’incidente, uno dei tanti capitati a Posatora, dove i cinghiali sono praticamente di casa.