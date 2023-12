Ancona, famiglia di cinghiali avvistata a Posatora: la scoperta arriva direttamente dall'ambulanza

Continuano gli avvistamenti ai cinghiali in tutto il territorio anconetano. L'ultima segnalazione risale a ieri sera (17 dicembre) ad Ancona intorno alle 23 ma anche due ore prima si erano registrate testimonianze in tal senso. Il luogo è Posatora , zona spesso oggetto di situazioni simili. In questo caso la segnalazione, attraverso video, è arrivata direttamente dall'ambulanza della Croce Gialla che rientrava dal suo servizio dopo un trasporto all'ospedale di Torrette.