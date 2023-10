Canosa ricorda con una quercia Giuseppe Lenoci, morto a 16 anni ad Ancona durante l'alternanza scuola-lavoro

CANOSA- Il Comune di Canosa, in collaborazione con Anmil, ha ricordato la memoria dei tre giovanissimi Giuliano De Seta, Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci morti mentre erano impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro. Nel parco Regina della Pace di Canosa sono state piantate tre querce nel loro ricordo.

Lenoci morto ad Ancona

«Giuseppe aveva 16 anni ma era un grande uomo, perché era un campione giocava a pallone ed era un campione nella famiglia. Queste querce devono diventare grandi come Giuseppe, come Giuliano e come Lorenzo», dice tra le lacrime Francesca originaria di Canosa e madre di Giuseppe Lenoci, morto a 16 anni in un incidente avvenuto il 14 febbraio 2022 in provincia di Ancona: il furgone su cui viaggiava è finito fuori strada