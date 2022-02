Giuseppe morto a 16 anni nello stage: inchiesta per omicidio stradale e lutto cittadino. Il legale: «Famiglia distrutta, verificherò l'assicurazione»

MONTE URANO - La tragedia di Giuseppe Lenoci, il ragazzo di 16 anni morto in un incidente stradale durante uno stage lavorativo, ha scosso non solo Monte Urano ma tutta Italia. Al cordoglio e allo sgomento per la tragedia si sono aggiunte le proteste contro la struttura stessa dell'alternanza scuola lavoro, che ha mietuto due giovani vite in poche settimane. Monte Urano ha dichiarato il lutto cittadino e la procura di Ancona aprirà un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale, mentre la nonna di Giuseppe protesta: non doveva uscire dall'azienda.

APPROFONDIMENTI LA TESTIMONIANZA Morto durante lo stage, padre Pessot è il direttore del Centro... LA VITTIMA La scuola, la famiglia, il calcio e gli amici: Giuseppe e i sogni... IL PROFILO Giuseppe Lenoci, chi era il 16enne morto durante lo stage: giocava a...

Il lutto cittadino è stato stabilito per domani, giovedì 17 febbraio a Monte Urano in concomitanza con i funerali di Giuseppe Lenoci, che si svolgeranno nella Chiesa di San Michele Arcangelo alle 10.30. Questa mattina la sindaca Moria Caniola ha fatto visita alla famiglia del ragazzo per porgere il proprio cordoglio personale e di tutta l'amministrazione comunale. Sul fronte delle indagini, si apprende che la Procura di Ancona aprirà un fasicolo per omicidio stradale, ma non è stata diposta l'autopsia. L'avvocato Arnaldo Salvatori parla di familia distrutta: «Nessuno vorrebbe ricordare la morte del porprio figlio». Il legale della famiglia sta approfondendo i dettagli dello stage e se ci siano profili di irregolarità anche a livello assicurativo. La tragedia dovrebbe essere considerata un infortunio sul lavoro "in itinere" e l'istituto degli Artigianelli avrebbe una copertura Inail. A protestare vivacemente è la zia di Giuseppe, Angela: «Non è giusto, è una tragedia che poteva e doveva evitare. Pare che Giuseppe non potesse uscire dall'azienda dello stage, invece è uscito».

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA