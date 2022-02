Morto durante lo stage, padre Pessot è il direttore del Centro frequentato da Giuseppe: «Rispettiamo sempre le regole»

FERMO - Choc e sgomento a Fermo, dove si trova la scuola professionale degli Artigianelli. Un’eccellenza dell’offerta formativa capace di coniugare la formazione con il lavoro grazie a un collegamento diretto con le aziende della zona. Giovani che trovano un punto di riferimento dietro quei banchi e che sanno di avere una guida per il loro futuro in questi tempi così incerti sul fronte dell’occupazione.

Una disgrazia, come rimarca il direttore padre Sante Pessot (nella foto), «che ci colpisce profondamente, come comunità e come scuola. Abbiamo perso, in questo tragico incidente stradale un “figlio” anche noi, mentre si stava preparando a svolgere un’attività formativa di stage. I nostri ragazzi sono impegnati in attività di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni. Si tratta di attività co-progettate con le imprese, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, che preparano a un inserimento graduale e responsabile nel mondo del lavoro, con il supporto dei nostri docenti e tutor». Lo stesso direttore ricorda come «i momenti di esperienza sul lavoro fanno parte del loro percorso formativo e sono un momento fondamentale per la costruzione del loro futuro, come alunni di un centro di formazione e professionale vivono con entusiasmo gli spazi di stage. Siamo devastati da questa perdita che ci lascia senza parole e siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Lo viviamo in silenzio, nella vicinanza e nella preghiera, secondo il nostro stile».

