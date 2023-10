Giuseppe Lenoci, morto in un incidente a 16 anni durante uno stage scuola-lavoro: il conducente del mezzo ha patteggiato 1 anno e 4 mesi

FERMO - Si conclude, con una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione a seguito del patteggiamento dell’imputato, la vicenda giudiziaria del giovane Giuseppe Lenoci, morto il 14 febbraio 2022 a Serra de' Conti, vittima di un incidente stradale mentre svolgeva il tirocinio scuola-lavoro con una nota impresa termoidraulica del fermano.

In questi giorni, il trentottenne conducente del mezzo e dipendente della ditta, imputato per il reato di omicidio stradale, ha patteggiato, davanti al Gip del Tribunale di Ancona, ad una pena di anni 1 mesi 4 di reclusione, con concessione della sospensione condizionale.

La pena inflitta risulta «giusta ed equilibrata sotto il profilo della commisurazione perché tiene conto del comportamento del mio assistito - commenta l’avvocato Igor Giostra, legale dell’imputato - che si è subito reso conto della gravità di quanto accaduto, si è scusato ed ha manifestato il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e si è per quanto in suo potere, insieme alla ditta, adoperato per facilitare il risarcimento del danno».