MAGLIANO DI TENNA - Drammatica scoperta ieri pomeriggio vicino al fiume Tenna, tra i territori comunali di Magliano e Grottazzolina. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 48 anni di cui si erano perse le tracce da venerdì sera. La vittima è Romano Pallotti di Magliano di Tenna.

Famigliari e amici avevano lanciato appelli e richieste di aiuto anche sui social per cercare di trovarlo e avevano denunciato il suo allontanamento ai carabinieri. Subito erano scattate le ricerche, coordinate dalla Prefettura. Si era mobilitato anche il comune di Magliano.

Le ricerche

Man mano che passavano le ore cresceva anche l’angoscia ma tutti hanno sperato fino alla fine di poterlo trovare e riportare a casa. Sulle sue tracce anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la giornata di sabato e di ieri anche con l’ausilio dell’elicottero fino a quando, nel tardo pomeriggio, non è stato notato un corpo su un’ansa del fiume Tenna, tra i territori comunali di Grottazzolina e Magliano. Sul posto sono subito arrivati, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e i sanitari del 118 che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. L’area è stata subito transennata dai militari dell’Arma e i pompieri hanno provveduto al recupero del corpo che è stato portato all’obitorio di Fermo. Da chiarire le cause della morte anche se le ipotesi più probabili sono quelle di complicanze legate al suo stato di salute o di un drammatico incidente. La notizia del decesso del 48enne si è diffusa rapidamente. Grande il cordoglio e la vicinanza ai familiari dell’uomo espressi da molti concittadini che avevano sperato fino all’ultimo di poterlo ritrovare in vita. «Era molto conosciuto in paese - racconta il sindaco di Magliano Pietro Cesetti -. Per cercarlo avevamo anche affisso su bar e tabaccherie un volantino con le sue generalità sperando in qualche segnalazione. In effetti ieri c’era stata la segnalazione di una signora che lo aveva avvistato. E d’accordo con la Prefettura sono state intensificate le ricerche». Purtroppo la vicenda si è conclusa in modo drammatico. «La comunità di Magliano di Tenna è molto scossa per l’accaduto. Siamo vicini ai familiari».