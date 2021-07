Il mezzo agricolo urta una sbarra di ferro: la scintilla scatena l'incendio nel campo. Le fiamme sfiorano una villa

MAGLIANO DI TENNA - L’ennesimo incendio che sta “ bruciando” l'entroterra si è sviluppato stamattina verso le ore 11 in territorio di Magliano di Tenna ha interessato un campo di grano e alcune querce , fino a lambire il confine con una villa del posto. Stavolta però l‘ipotesi di dolo è scartata con sicurezza. Parola del guidatore del mezzo agricolo che stava tranciando le stoppie nel campo e si è accorto di avere urtato un pezzo di ferro. Lo sfregamento meccanico avrebbe causato le prime fiamme che poi si sono allargate rapidamente rendendo necessario l’intervento di diversi mezzi dei Vigili del fuoco di Fermo che hanno impiegato quasi 3 ore per spegnere il fuoco. Fumo, alcuni alberi arsi e tanta paura ma, per fortuna, nessun danno alle persone o alle abitazioni.

APPROFONDIMENTI ANCONA Via vai sospetto in spiaggia: arrestato per spaccio il vigilante... CIVITANOVA Carambola tra auto all'alba lungo la strada statale, una coppia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA